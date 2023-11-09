Лунін врятував "Реал", нова ганьба МЮ, успіхи "Інтера" та "Баварії": огляд Ліги чемпіонів

Черговий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 завершився вісьмома матчами в середу. Перемоги відсвяткували іспанський "Реал Сосьєдад", лондонський "Арсенал", мюнхенська "Баварія", міланський "Інтер", данський "Копенгаген", нідерландський ПСВ і мадридський "Реал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур
Група A
"Баварія" – "Галатасарай" – 2:1
Голи: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3
"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3
Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пенальті), Лерагер, 83, Барджі, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пенальті)
Вилучення: Рашфорд, 42 (МЮ, пряма червона картка)
Група B
ПСВ – "Ланс" – 1:0
Гол: де Йонг, 12
Вилучення: Гілавогі, 90+2 (Л, друга жовта картка)
"Арсенал" – "Севілья" – 2:0
Голи: Троссард, 29, Сака, 64
Група C
"Наполі" – "Уніон" – 1:1
Голи: Політано, 39 – Фофана, 52
"Реал" – "Брага" – 3:0
Голи: Браїм, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61
Нереалізований пенальті: Джало, 6 (Б)
Група D
"Реал Сосьєдад" – "Бенфіка" – 3:1
Голи: Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Р. Сілва, 49
Нереалізований пенальті: Мендес, 29 (РС)
"Зальцбург" – "Інтер" – 0:1
Гол: Мартінес, 85 (пенальті)
Міцним турецьким горішком для "Баварії" виявився "Галатасарай". Мюнхенці лише у фінальні 10 хвилин відшукали ключі від воріт Муслери. Героєм "ротен" став Кейн. Він спершу замкнув навіс Кімміха зі штрафного, а потім забив із кількох метрів після передачі Теля. Гол Бакамбу в доданий час уже нічого не змінив. "Баварія" вийшла в 1/8 фіналу.
А ось за другу путівку ще буде боротьба. "Копенгаген" оформив феноменальний камбек проти МЮ, поступаючись 0:2 після перших півгодини (дубль Хойлунда). Підвів манкуніанців Рашфорд, який грубим фолом залишив "Юнайтед" у меншості. Данці забили двічі ще до перерви (Ельюнуссі та Гонсалвеш), а в другому таймі пострілами Лерагера та Барджі з меж штрафного відповіили на одинадцятиметровий Фернандеша.
Міг мати проблеми і "Реал". На розминці травмувався основний кіпер мадридців Кепа, тож місце у воротах зайняв Лунін. Українець підтвердив клас у дебюті, парирувавши пенальті Джало. Не пропустив воротар збірної України і надалі, оформивши другий кліншит у сезоні (3 матчі). Натомість блискавичні атакувальні випади "вершкових" завершилися голами Браїма, Вінісіуса та Родріго.
Разом із "Реалом" місце в плей-офф завоював і фіналіст попереднього сезону "Інтер". Міланці провели непростий виїзний поєдинок проти "Зальцбург". Єдиний м'яч "нерадзуррі" забили під завісу зустрічі, та й той з позначки. Одинадцятиметровий реалізував лідер "Інтера" Мартінес. Від групи D другим володарем путівки в 1/8 фіналу став "Реал Сосьєдад".
До слова, раніше "Шахтар" несподівано здолав "Барселону" вдома та фактично гарантував собі євровесну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.