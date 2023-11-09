Лунин спас "Реал", новый позор МЮ, успехи "Интера" и "Баварии": обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа A

"Бавария" – "Галатасарай" – 2:1

Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пенальти), Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пенальти)

Удаление: Рашфорд, 42 (МЮ, прямая красная карточка)

Группа B

ПСВ – "Ланс" – 1:0

Гол: де Йонг, 12

Удаление: Гилавоги, 90+2 (Л, вторая желтая карточка)

"Арсенал" – "Севилья" – 2:0

Голы: Троссард, 29, Сака, 64

Группа C

"Наполи" – "Унион" – 1:1

Голы: Политано, 39 – Фофана, 52

"Реал" – "Брага" – 3:0

Голы: Браим, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61

Нереализованный пенальти: Джало, 6 (Б)

Группа D

"Реал Сосьедад" – "Бенфика" – 3:1

Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Р. Силва, 49

Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (РС)

"Зальцбург" – "Интер" – 0:1

Гол: Мартинес, 85 (пенальти)

Крепким турецким орешком для "Баварии" оказался "Галатасарай". Мюнхенцы только в финальные 10 минут нашли ключи от ворот Муслеры. Героем "ротен" стал Кейн. Он сперва замкнул навес Киммиха со штрафного, а затем забил с нескольких метров после передачи Теля. Гол Бакамбу в добавленное время уже ничего не изменил. "Бавария" вышла в 1/8 финала.

А вот за вторую путевку еще предстоит борьба. "Копенгаген" оформил феноменальный камбэк против МЮ, уступая 0:2 после первых получаса (дубль Хойлунда). Подвел манкунианцев Рашфорд, грубым фолом оставивший "Юнайтед" в меньшинстве. Датчане забили дважды еще до перерыва (Эльюнусси и Гонсалвеш), а во втором тайме выстрелами Лерагера и Барджи из пределов штрафной ответили на одиннадцатиметровый Фернандеша.

Мог иметь проблемы и "Реал". На разминке травмировался основной кипер мадридцев Кепа, поэтому место в воротах занял Лунин. Украинец подтвердил класс в дебюте, парировав пенальти Джало. Не пропустил вратарь сборной Украины и дальше, оформив второй клиншит в сезоне (3 матча). Молниеносные же атакующие выпады "сливочных" завершились голами Браима, Винисиуса и Родриго.

Вместе с "Реалом" место в плей-офф завоевал и финалист предыдущего сезона "Интер". Миланцы провели непростой выездной поединок против "Зальцбурга". Единственный мяч "нерадзурри" забили под занавес встречи, да и тот с отметки. Одиннадцатиметровый реализовал лидер "Интера" Мартинес. От группы D вторым обладателем путевки в 1/8 финала стал "Реал Сосьедад".