Лунін вразив УЄФА топ-сейвом у Лізі чемпіонів: відео

У добірку потрапив сейв українця в матчі "вершкових" з італійським "Міланом" (1:3). Опонентом воротаря був нападник "росонері" Рафаел Леау.

У епізоді португалець головою замикав флангову передачу з убивчої позиції. Український голкіпер у ефектному стрибку відбив цей удар. Незважаючи на те, що Леау в поєдинку свій гол не забив, інші гравці "Мілана" зробили це тричі. У підсумку італійський клуб переміг на "Сантьяго Бернабеу".

Окрім Луніна, УЄФА відзначив ще п'ятьох воротарів. До переліку найкращих порятунків увійшли також сейви Лукаса Шевальє ("Лілль"), Лукаша Скорупскі ("Болонья"), Франка Ісраеля ("Спортінг"), Каспера Шмейхеля ("Селтік") та Майка Меньяна ("Мілан").

Український голкіпер вдруге в сезоні зіграв за "Реал" у Лізі чемпіонів. Цей поєдинок, як і перший, завершився поразкою "вершкових". А у воротах Луніна вже побувало чотири м'ячі. Мадридський клуб, набравши 6 очок, посідає 17-те місце у загальному раунді ЛЧ.

