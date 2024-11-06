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Лунин поразил УЕФА топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео

Мадрид, Среда 06 ноября 2024 18:56
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Лунин поразил УЕФА топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА назвал шесть лучших спасений ворот по итогам первого игрового дня 4-го тура главного еврокубка, отметив и украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В подборку попал сейв украинца в матче "сливочных" с итальянским "Миланом" (1:3). Оппонентом вратаря был нападающий "россонери" Рафаэл Леау.

В эпизоде португалец головой замыкал фланговую передачу с убийственной позиции. Украинский голкипер в эффектном прыжке отразил этот удар. Несмотря на то, что Леау в поединке свой гол не забил, другие игроки "Милана" сделали это трижды. В итоге итальянский клуб победил на "Сантьяго Бернабеу".

Кроме Лунина, УЕФА отметил еще пятерых вратарей. В список лучших спасений вошли также сейвы Лукаса Шевалье ("Лилль"), Лукаша Скорупски ("Болонья"), Франка Исраэля ("Спортинг"), Каспера Шмейхеля ("Селтик") и Майка Меньяна ("Милан").

Украинский голкипер во второй раз в сезоне сыграл за "Реал" в Лиге чемпионов. Этот поединок, как и первый, завершился поражением "сливочных". А в воротах Лунина уже побывало четыре мяча. Мадридский клуб, набрав 6 очков, занимает 17-е место в общем раунде ЛЧ.

Кстати, утром опубликовали анонс поединка "Шахтера" и "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

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