Лунін є фаворитом на місце другого воротаря "Реала"

Фото: Андрій Лунін (realoviedo.es)

Наступного сезону він може стати дублером Тібо Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за клуб Сегунди "Ов'єдо", є фаворитом на позицію другого воротаря мадридського "Реала" після Тібо Куртуа. Про це пише ua-football.com.

Журналіст інформаційного видання Defensa Central, яке спеціалізується на новинах про мадридський "Реал", Матео Валлехо, зазначає, що "Лунін є явним фаворитом, перш за все через юного віку і встановлену мету - стати воротарем топ-класу.

Крім українського голкіпера в списку "Реала" ще п'ять претендентів: Дієго Альтубе (виступає у внутрішній системі "Реала" - клубі "Реал Мадрид Кастілья" 3 дивізіону Іспанії), Лука Зідан, Альфонс Ареола, а також два потенційні новачки - Джанлуїджі Доннарумма (зараз - гравець "Мілана") і Кепа Аррісабалага ("Челсі").

Минулого сезону Лунін був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.

Першу половину нинішнього сезону українець провів у "Вальядоліді", але не отримував ігрового часу. Через це "Реал" в середині січня відправив його в "Ов'єдо", де тепер він є основним воротарем.

Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.