Лунін увірвався в сезон топ-сейвом у Лізі чемпіонів: відео

У добірку потрапив подвійний сейв українця у матчі "вершкових" з французьким "Ліллем" (0:1). Опонентом воротаря був нападник "догів" Джонатан Девід.

У цьому епізоді форвард суперників спочатку пробив головою з близької відстані. Коли ж Лунін парирував удар, то він намагався добити м'яч. Але голкіпер збірної України знову зреагував.

Лунін уперше в сезоні з'явився у складі Королівського клубу. Раніше Карло Анчелотті гарантував українцю матчі лише на початкових стадіях Кубка Іспанії. Проте чергова травма Тібо Куртуа змусила тренера знову зробити ставку у воротах на українця. Лунін зіграв надійно, а єдиний гол пропустив лише з пенальті.

Окрім українця, УЄФА відзначив ще трьох стражів воріт: Еміліяно Мартінеса з "Астон Вілли", Тімона Велленройтера з "Фейєнорда" та Пауло Гассанігу з "Жирони". Останні двоє змогли відбити одинадцятиметрові. А чемпіон світу фантастично зіграв у поєдинку з "Баварією" – до топ-5 потрапили одразу два його сейви.

What a performance we witnessed from Dibu Martínez



Some unbelievable goalkeeping tonight... @QatarAirways #LetsFly pic.twitter.com/hHvjJoq5BU