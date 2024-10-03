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Лунін увірвався в сезон топ-сейвом у Лізі чемпіонів: відео

Четвер 03 жовтня 2024 16:11
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Лунін увірвався в сезон топ-сейвом у Лізі чемпіонів: відео Фото: Андрій Лунін (x.com/AndreyLunin13)
Автор: Андрій Костенко

УЄФА за підсумками другого туру головного єврокубка назвав п'ятірку найкращих порятунків воріт, відзначивши і українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на офіційний сайт організації.

У добірку потрапив подвійний сейв українця у матчі "вершкових" з французьким "Ліллем" (0:1). Опонентом воротаря був нападник "догів" Джонатан Девід.

У цьому епізоді форвард суперників спочатку пробив головою з близької відстані. Коли ж Лунін парирував удар, то він намагався добити м'яч. Але голкіпер збірної України знову зреагував.

Лунін уперше в сезоні з'явився у складі Королівського клубу. Раніше Карло Анчелотті гарантував українцю матчі лише на початкових стадіях Кубка Іспанії. Проте чергова травма Тібо Куртуа змусила тренера знову зробити ставку у воротах на українця. Лунін зіграв надійно, а єдиний гол пропустив лише з пенальті.

Окрім українця, УЄФА відзначив ще трьох стражів воріт: Еміліяно Мартінеса з "Астон Вілли", Тімона Велленройтера з "Фейєнорда" та Пауло Гассанігу з "Жирони". Останні двоє змогли відбити одинадцятиметрові. А чемпіон світу фантастично зіграв у поєдинку з "Баварією" – до топ-5 потрапили одразу два його сейви.

Раніше підготували огляд Ліги чемпіонів, де Трубін зупинив "Атлетіко", а Лунін програв із "Реалом".

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Реал Андрій Лунін Ліга чемпіонів
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