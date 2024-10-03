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Лунин ворвался в сезон топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео

Четверг 03 октября 2024 16:11
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Лунин ворвался в сезон топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео Фото: Андрей Лунин (x.com/AndreyLunin13)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА по итогам второго тура главного еврокубка назвал пятерку лучших спасений ворот, отметив и украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В подборку попал двойной сэйв украинца в матче "сливочных" с французским "Лиллем" (0:1). Оппонентом вратаря был нападающий "догов" Джонатан Дэвид.

В этом эпизоде ​​форвард соперников поначалу пробил головой с близкого расстояния. Когда Лунин парировал удар, то он пытался добить мяч. Но голкипер сборной Украины снова среагировал.

Лунин впервые в сезоне появился в составе Королевского клуба. Ранее Карло Анчелотти гарантировал украинцу матчи только на начальных стадиях Кубка Испании. Однако очередная травма Тибо Куртуа заставила тренера снова сделать ставку в воротах на украинца. Лунин сыграл надежно, а единственный гол пропустил только с пенальти.

Кроме украинца, УЕФА отметил еще трех стражей ворот: Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", Тимона Велленройтера из "Фейеноорда" и Пауло Гассанигу из "Жироны". Последние двое смогли отбить одиннадцатиметровые. А чемпион мира фантастически сыграл в поединке с "Баварией" – в топ-5 попали сразу два его сэйва.

Ранее подготовили обзор Лиги чемпионов, где Трубин остановил "Атлетико", а Лунин проиграл с "Реалом".

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