Лунин ворвался в сезон топ-сэйвом в Лиге чемпионов: видео

В подборку попал двойной сэйв украинца в матче "сливочных" с французским "Лиллем" (0:1). Оппонентом вратаря был нападающий "догов" Джонатан Дэвид.

В этом эпизоде ​​форвард соперников поначалу пробил головой с близкого расстояния. Когда Лунин парировал удар, то он пытался добить мяч. Но голкипер сборной Украины снова среагировал.

Лунин впервые в сезоне появился в составе Королевского клуба. Ранее Карло Анчелотти гарантировал украинцу матчи только на начальных стадиях Кубка Испании. Однако очередная травма Тибо Куртуа заставила тренера снова сделать ставку в воротах на украинца. Лунин сыграл надежно, а единственный гол пропустил только с пенальти.

Кроме украинца, УЕФА отметил еще трех стражей ворот: Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", Тимона Велленройтера из "Фейеноорда" и Пауло Гассанигу из "Жироны". Последние двое смогли отбить одиннадцатиметровые. А чемпион мира фантастически сыграл в поединке с "Баварией" – в топ-5 попали сразу два его сэйва.

