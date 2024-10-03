Трубін зупинив "Атлетіко", а Лунін програв із "Реалом": огляд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 2-й тур

"Жирона" – "Фейєнорд" – 2:3

Голи: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Еррера, 23 (автогол), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (автогол)

Нереалізовані пенальті: Міовскі, 67 – Уеда, 36

"Ліверпуль" – "Болонья" – 2:0

Голи: Макаллістер, 11, Салах,75

РБ "Лейпциг" – "Ювентус" – 2:3

Голи: Шешко, 30, 65 (пенальті) – Влаховіч, 50, 68, Консейсан, 82

Вилучення: Ді Грегоріо, 59 (Ю, пряма червона картка)

"Бенфіка" – "Атлетіко" – 4:0

Голи: Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52 (пенальті), Ба, 75, Кьокчю, 84 (пенальті)

"Динамо" Загреб – "Монако" – 2:2

Голи: Сучіч, 45+3, Батуріна, 66 – Салісу, 74, Закарія, 90 (пенальті)

"Лілль" – "Реал" – 1:0

Гол: Девід, 45+3 (пенальті)

"Астон Вілла" – "Баварія" – 1:0

Гол: Дюран, 79

"Штурм" – "Брюгге" – 0:1

Гол: Цоліс, 23

Справжню драму розписали "Лейпциг" і туринська "Стара синьйора". Стараннями Шешка "червоні бики" двічі виходили вперед. Спершу форвард вгатив від поперечини після закидання Опенда, а в другому таймі реалізував одинадятиметровий.

На дубль словенця двома голами відповів Влаховіч – зіграв на випередження після флангового прострілу та поклав у дев'ятку з дистанції. Вирвав же перемогу для "Юве" в меншості Консейсан, який накрутив двох оборонців у штрафному та технічно пробив повз гокліпера.

Негостинною виявилася "Бенфіка" Анатолія Трубіна. "Орли" забили мадридським "матрацникам" чотири м'ячі без відповіді. Відкрив рахунок Актюркоглу, опинившись наодинці в чужому штрафному. На старті другої 45-хвилинки Ді Марія реалізував одинадцятиметровий. Ще двічі лісабонці забили під завісу зустрічі – Ба відгукнувся на подачу з кутового, а Кьокчю впевнено пробив другий пенальті в бік "Атлетіко".

"Реал" із Андрієм Луніним у старті невдало з'їздив до Франції. "Вершкові" могли пропустити в середині першого тайму, але українець ліквідував загрозу від Девіда на дальній стійці. Утім, прямісінько перед перервою не допоміг і він. Камавінга зіграв рукою у власному штрафному, а той же Девід упевнено виконав пенальті. Спроби Вальверде, Рюдігера, Вінісіуса та інших мадридців зрівняти були марними.

Несподіваної поразки на Альбіоні зазнала "Баварія". Мюнхенці в першому таймі на скасований гол Торреса (офсайд) відповіли підступним ударом Олісе під поперечину (сейв). А от бідну на моменти другу половину розбавив красивим голом форвард "Астон Вілли" Дюран, який з-за меж штрафного перекинув Нойєра. Досвідчений кіпер цього разу дарма так далеко вийшов із воріт. "Ротен" могли врятуватися, але кураж упіймав Мартінес.