Трубін зупинив "Атлетіко", а Лунін програв із "Реалом": огляд Ліги чемпіонів
Другий тур загального етапу Ліги чемпіонів завершився дев'ятьма матчами в середу. Перемоги здобули італійська "Аталанта", роттердамський "Фейєнорд", англійський "Ліверпуль", туринський "Ювентус", лісабонська "Бенфіка", французький "Лілль", бірмінгемська "Астон Вілла" та бельгійський "Брюгге".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, основний раунд, 2-й тур
"Жирона" – "Фейєнорд" – 2:3
Голи: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Еррера, 23 (автогол), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (автогол)
Нереалізовані пенальті: Міовскі, 67 – Уеда, 36
"Ліверпуль" – "Болонья" – 2:0
Голи: Макаллістер, 11, Салах,75
РБ "Лейпциг" – "Ювентус" – 2:3
Голи: Шешко, 30, 65 (пенальті) – Влаховіч, 50, 68, Консейсан, 82
Вилучення: Ді Грегоріо, 59 (Ю, пряма червона картка)
"Бенфіка" – "Атлетіко" – 4:0
Голи: Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52 (пенальті), Ба, 75, Кьокчю, 84 (пенальті)
"Динамо" Загреб – "Монако" – 2:2
Голи: Сучіч, 45+3, Батуріна, 66 – Салісу, 74, Закарія, 90 (пенальті)
"Лілль" – "Реал" – 1:0
Гол: Девід, 45+3 (пенальті)
"Астон Вілла" – "Баварія" – 1:0
Гол: Дюран, 79
"Штурм" – "Брюгге" – 0:1
Гол: Цоліс, 23
Справжню драму розписали "Лейпциг" і туринська "Стара синьйора". Стараннями Шешка "червоні бики" двічі виходили вперед. Спершу форвард вгатив від поперечини після закидання Опенда, а в другому таймі реалізував одинадятиметровий.
На дубль словенця двома голами відповів Влаховіч – зіграв на випередження після флангового прострілу та поклав у дев'ятку з дистанції. Вирвав же перемогу для "Юве" в меншості Консейсан, який накрутив двох оборонців у штрафному та технічно пробив повз гокліпера.
Негостинною виявилася "Бенфіка" Анатолія Трубіна. "Орли" забили мадридським "матрацникам" чотири м'ячі без відповіді. Відкрив рахунок Актюркоглу, опинившись наодинці в чужому штрафному. На старті другої 45-хвилинки Ді Марія реалізував одинадцятиметровий. Ще двічі лісабонці забили під завісу зустрічі – Ба відгукнувся на подачу з кутового, а Кьокчю впевнено пробив другий пенальті в бік "Атлетіко".
"Реал" із Андрієм Луніним у старті невдало з'їздив до Франції. "Вершкові" могли пропустити в середині першого тайму, але українець ліквідував загрозу від Девіда на дальній стійці. Утім, прямісінько перед перервою не допоміг і він. Камавінга зіграв рукою у власному штрафному, а той же Девід упевнено виконав пенальті. Спроби Вальверде, Рюдігера, Вінісіуса та інших мадридців зрівняти були марними.
Несподіваної поразки на Альбіоні зазнала "Баварія". Мюнхенці в першому таймі на скасований гол Торреса (офсайд) відповіли підступним ударом Олісе під поперечину (сейв). А от бідну на моменти другу половину розбавив красивим голом форвард "Астон Вілли" Дюран, який з-за меж штрафного перекинув Нойєра. Досвідчений кіпер цього разу дарма так далеко вийшов із воріт. "Ротен" могли врятуватися, але кураж упіймав Мартінес.
До слова, донецький "Шахтар" безславно поступився "Аталанті" в Лізі чемпіонів.
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