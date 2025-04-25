Москалик загинув. Що відомо про генерала РФ, який брав участь у переговорах з Україною
Під Москвою сьогодні, 25 квітня, було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС Росії Ярослава Москалика.
Детально про те, що відомо про генерала, і до чого він до переговорів з Україною, - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Хто такий Ярослав Москалик і яка його кар'єра?
- Яку посаду обіймав Москалик у Генштабі ЗС РФ?
- Де і коли Москалик брав участь у переговорах з Україною?
- Чому Москалик не користувався популярністю серед підлеглих?
Життя і кар'єра генерала
Ярослав Москалик закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в Благовєщенську. На службу він вступив у 1983 році.
Уже в період з 2000 до 2012 року він працював у центральному апараті Міноборони Росії на Північному Кавказі.
У 2021 році за указом російського диктатора Володимира Путіна Москалику присвоїли звання генерал-лейтенанта.
Після цього Москалик отримав одну з провідних посад у Генеральному штабі ЗС РФ - він курирував оперативне управління військами і займався плануванням військових операцій.
Структура, в якій він обіймав посаду заступника начальника, - Головне оперативне управління Генштабу - відповідає за забезпечення мобілізаційної готовності армії, розробку кадрової стратегії та координацію між різними військовими округами.
Також, згідно з чутками у ЗМІ, Москалика розглядали на посаду голови Національного центру управління обороною РФ. Джерела російських видань повідомляють, що генерал-лейтенанта "не любили", бо він вимагав результату.
Участь у переговорах
У 2015 році Москалик вирушив до Парижа, де взяв участь у переговорах щодо врегулювання війни проти України в рамках "нормандського формату". У тих зустрічах також були задіяні глава російського МЗС Сергій Лавров і Дмитро Пєсков, нині прессекретар президента РФ.
Того ж року Москалик виступав спікером з питань, пов'язаних з участю Росії в сирійській військовій кампанії.
Нагадаємо, автомобіль, повз який проходив Ярослав Москалик, підірвали сьогодні, 25 квітня, вранці в підмосковному місті Балашиха. Він загинув на місці.
Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації російських ЗМІ.
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