Москалик загинув. Що відомо про генерала РФ, який брав участь у переговорах з Україною

Під Москвою сьогодні, 25 квітня, було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС Росії Ярослава Москалика.

Детально про те, що відомо про генерала, і до чого він до переговорів з Україною, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Хто такий Ярослав Москалик і яка його кар'єра?

Яку посаду обіймав Москалик у Генштабі ЗС РФ?

Де і коли Москалик брав участь у переговорах з Україною?

Чому Москалик не користувався популярністю серед підлеглих?

Життя і кар'єра генерала

Ярослав Москалик закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в Благовєщенську. На службу він вступив у 1983 році.

Уже в період з 2000 до 2012 року він працював у центральному апараті Міноборони Росії на Північному Кавказі.

У 2021 році за указом російського диктатора Володимира Путіна Москалику присвоїли звання генерал-лейтенанта.

Після цього Москалик отримав одну з провідних посад у Генеральному штабі ЗС РФ - він курирував оперативне управління військами і займався плануванням військових операцій.

Структура, в якій він обіймав посаду заступника начальника, - Головне оперативне управління Генштабу - відповідає за забезпечення мобілізаційної готовності армії, розробку кадрової стратегії та координацію між різними військовими округами.

Також, згідно з чутками у ЗМІ, Москалика розглядали на посаду голови Національного центру управління обороною РФ. Джерела російських видань повідомляють, що генерал-лейтенанта "не любили", бо він вимагав результату.

Участь у переговорах

У 2015 році Москалик вирушив до Парижа, де взяв участь у переговорах щодо врегулювання війни проти України в рамках "нормандського формату". У тих зустрічах також були задіяні глава російського МЗС Сергій Лавров і Дмитро Пєсков, нині прессекретар президента РФ.

Того ж року Москалик виступав спікером з питань, пов'язаних з участю Росії в сирійській військовій кампанії.