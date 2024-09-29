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Лунін і ще два українці ізнались, де гратимуть на клубному ЧС-2025

Фото: Андрій Лунін вже перемагав на клубному мундіалі (instagram.com/lunin_andrey)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила 12 стадіонів, на яких відбудуться матчі клубного Мундіалю у новому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Турнір пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року в США. На ньому зіграють 32 команди – представники шести регіональних конфедерацій. ФІФА назвала 12 стадіонів у 11 містах, де відбудуться матчі.  Фінал пройде 13 липня у Нью-Джерсі на "Метлайф Стедіум".

Стадіони клубного ЧС-2025

  • "Роуз Бовл Стедіум" (Лос-Анджелес) – 88,5 тисяч глядачів
  • "Метлайф Стедіум" (Нью-Джерсі) – 82,5 тисяч
  • "Мерседес-Бенц Стедіум" (Атланта) – 75 тисяч
  • "Бенк оф Америка Стедіум" (Шарлотт) – 75 тисяч
  • "Лумен Філд" (Сіетл) – 69 тисяч
  • "Лінкольн Файненшл Філд" (Філадельфія) – 69 тисяч
  • "Хард Рок Стедіум" (Маямі) – 65 тисяч
  • "Кемпінг Вордл Стедіум" (Орландо) – 65 тисяч
  • "Геодіс Парк" (Нешвілл) – 30 тисяч
  • "ТКЛ Стедіум" (Цинциннаті) – 26 тисяч
  • "Орландо Сіті" (Орландо) – 25 тисяч
  • "Ауді Філд" (Вашингтон) – 20 тисяч

 

Фото: На "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі зіграють фінал (fifa.com)

 

Клубний ЧС-2025: що відомо

Наразі визначилися 30 з 32-х учасників чемпіонату. Останні дві вакансії заповнять переможець південноамериканського Кубка Лібертадорес та чемпіон МЛС поточного сезону. Останній буде на Мундіалі представником країни-організатора.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких три, де грають українці: мадридський "Реал", лісабонська "Бенфіка" та лондонський "Челсі". Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях мав лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

До речі, Мессі майстерним голом врятував "Інтер Маямі" від поразки в МЛС.

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ФІФААндрій Лунін