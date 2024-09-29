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Мессі майстерним голом врятував "Інтер Маямі" від поразки в МЛС: відео

Форт-Лодердейл, Неділя 29 вересня 2024 11:29
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Мессі майстерним голом врятував "Інтер Маямі" від поразки в МЛС: відео Фото: "Чаплі" перед стартовим свистком (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі забезпечив "Інтеру Маямі" бойову нічию з "Шарлоттом" у регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Шарлотт" – 1:1

Голи: Мессі, 67 – Свідерскі, 57

Після безгольового першого тайму команди взялися до справи після перерви. Відкрили рахунок гості з Північної Кароліни. Броніко з півкола штрафного пробив у напрямку воріт, а форвард збірної Польщі Свідерскі в хокейному стилі підправив удар партнера.

"Чаплі" відігралися за 10 хвилин. Тягар лідерства на себе взяв Мессі. Аргентинець отримав м'яч після розіграшу кутового, хибним рухом прибрав оборонця та метрів із 20-ти технічно поклав сферу під стійку воріт "Шарлотта" – 1:1 у підсумку.

Мессі продовжив набирати очки в бомбардирських перегонах. Нападник за 16 матчів оформив 15 голів і віддав 15 результативних передач. "Інтер Маямі" достроково завоював місце в плей-офф сезону-2024.

Українець Сергій Кривцов провів увесь матч на лаві запасних. Його співвітчизник Євген Чеберко відіграв другий тайм за "Коламбус" у протистоянні з "ДС Юнайтед" (2:2). Третій українець серії – Олександр Сваток – у складі "Остіна" вийшов на фінальні хвилини проти "Реала Солт Лейк" (2:2).

До слова, раніше Мессі заснував продюсерську компанію у співпраці зі Smuggler Entertainment.

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