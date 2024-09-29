Лунин и еще два украинца узнали, где сыграют на клубном ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 12 стадионов, на которых состоятся матчи клубного Мундиаля в новом формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. На нем сыграют 32 команды – представители шести региональных конфедераций. ФИФА назвала 12 стадионов в 11 городах, где состоятся матчи. Финал пройдет 13 июля в Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум".
Стадионы клубного ЧМ-2025
Пока определились 30 из 32-х участников чемпионата. Последние две вакансии заполнят победитель южноамериканского Кубка Либертадорес и чемпион МЛС в текущем сезоне. Последний сыграет на Мундиале как представитель страны-организатора.
От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал", лиссабонская "Бенфика" и лондонский "Челси". Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях есть только у Лунина. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.
Кстати, Месси искусным голом спас "Интер Майами" от поражения в МЛС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.