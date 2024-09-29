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Лунин и еще два украинца узнали, где сыграют на клубном ЧМ

Фото: Андрей Лунин уже побеждал на клубном мундиале (instagram.com/lunin_andrey)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 12 стадионов, на которых состоятся матчи клубного Мундиаля в новом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. На нем сыграют 32 команды – представители шести региональных конфедераций. ФИФА назвала 12 стадионов в 11 городах, где состоятся матчи. Финал пройдет 13 июля в Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум".

Стадионы клубного ЧМ-2025

  • "Роуз Бовл Стэдиум" (Лос-Анджелес) – 88,5 тысячи зрителей
  • "Метлайф Стэдиум" (Нью-Джерси) – 82,5 тысяч
  • "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта) – 75 тысяч
  • "Бенк оф Америка Стэдиум" (Шарлотт) – 75 тысяч
  • "Лумен Филд" (Сиэтл) – 69 тысяч
  • "Линкольн Файненшл Филд" (Филадельфия) – 69 тысяч
  • "Хард Рок Стэдиум" (Майами) – 65 тысяч
  • "Кемпинг Вордл Стэдиум" (Орландо) – 65 тысяч
  • "Геодис Парк" (Нэшвилл) – 30 тысяч
  • "ТКЛ Стэдиум" (Цинциннати) – 26 тысяч
  • "Орландо Сити" (Орландо) – 25 тысяч
  • "Ауди Филд" (Вашингтон) – 20 тысяч

 

Фото: На "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси сыграют финал (fifa.com)

 

Клубный ЧМ-2025: что известно

Пока определились 30 из 32-х участников чемпионата. Последние две вакансии заполнят победитель южноамериканского Кубка Либертадорес и чемпион МЛС в текущем сезоне. Последний сыграет на Мундиале как представитель страны-организатора.

От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал", лиссабонская "Бенфика" и лондонский "Челси". Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях есть только у Лунина. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.

Кстати, Месси искусным голом спас "Интер Майами" от поражения в МЛС.

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ФИФААндрей Лунин