Лунін "сухим" матчем забезпечив "Реалу" вихід до 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Мінімальною перемогою мадридського "Реала" завершився візит на південь Іспанії у гості до скромного "Касереньйо". Український воротар Андрій Лунін вийшов у старті Королівського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Копа дель Рей, 1/16 фіналу

"Касереньйо" – "Реал" – 0:1

Гол: Родріго, 69

Керманич "вершкових" Карло Анчелотті дав змогу проявити себе низці резервістів команди. Зокрема, у старті, окрім Луніна, з'явилися Себальйос і Азар, а Вальєхо, Родрігес і Аррібас вийшли в другому таймі з лави запасних.

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч мадридців. На 69-й хвилині Родріго підхопив м'яч після передачі Себальйоса та влучно пробив під праву стійку господарів. Кіпер Морено врятувати "Касереньйо" не зумів.

Лунін провів у воротах "Реала" всі 90 хвилин. Особливої роботи українець не мав. Він виконав один сейв, зробив 39 дотиків до м'яча та виконав 21 довгу передачу (10 точних). Також голкіпер виграв одну верхову дуель. Цей матч став 7-м для Луніна в сезоні 2022/23 і третім "сухим".

Наступного суперника в Кубку Іспанії "Реал" дізнається після жеребкування. Під час церемонії мадридці будуть у першому кошику. Одвічний суперник столичного гранда – "Барселона" – свій матч 1/16 фіналу турніру проведе 4 січня проти "Інтерсіті" з Сан-Хуан-де-Аліканте.