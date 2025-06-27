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Лунин против "Ювентуса", Трубин против "Челси": где и когда смотреть матчи 1/8 клубного ЧМ

Пятница 27 июня 2025 12:30
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Лунин против "Ювентуса", Трубин против "Челси": где и когда смотреть матчи 1/8 клубного ЧМ Определились все пары 1/8 финала Клубного ЧМ (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

С 28 июня по 2 июля в США начинается самая захватывающая стадия Клубного чемпионата мира по футболу - плей-офф. 16 лучших команд из 32 участников будут бороться за выход в четвертьфинал.

О том, кто сыграет в 1/8 финала клубного ЧМ, и где смотреть поединки - читайте в материале РБК-Украина.

Все пары 1/8 финала КЧМ-2025: даты и время матчей

Среди участников плей-офф - гранды европейского футбола, такие как ПСЖ, "Манчестер Сити", "Ювентус", а также сильные бразильские клубы.

Особое внимание украинских болельщиков привлечет также "Бенфика" и мадридский "Реал" с Анатолием Трубиным и Андреем Луниным в составах.

Расписание матчей 1/8 финала (время киевское)

Суббота, 28 июня:

  • "Палмейрас" - "Ботафогу" (19:00)
  • "Бенфика" - "Челси" (23:00)

Воскресенье, 29 июня:

  • ПСЖ - "Интер Майами" - (19:00)
  • "Фламенгу" - "Бавария" (23:00)

Понедельник, 30 июня:

  • "Интер" - "Флуминенсе" (22:00)

Вторник, 1 июля:

  • "Манчестер Сити" - "Аль-Хиляль" (04:00)
  • "Реал" - "Ювентус" (22:00)

Среда, 2 июля:

  • "Боруссия" - "Монтеррей" (04:00)

Матчи плей-офф пройдут на двенадцати стадионах США, включая такие известные арены, как "Линкольн Файненшл филд" (Филадельфия), "Бэнк оф Америка Стэдиум" (Шарлотт) и "Хард Рок Стэдиум" (Майами).

Где смотреть плей-офф КЧМ-2025

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)
  • онлайн на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.

Комментировать поединки 1/8 финала будут Владислав Шалота, Егор Джулай и Андрей Столярчук.

Значительная часть матчей плей-офф будет показана в вечерний прайм-тайм по киевскому времени, что позволит большинству украинских зрителей удобно следить за турниром.

Для тех, кто пропустит ночные трансляции (в 04:00 утра), предусмотрены повторы на следующий день - в 9:00 и в 16:30 (при условии свободного эфира).

Что будет дальше

Система плей-офф предусматривает выход победителей в четвертьфиналы, которые состоятся 4 июля.

Полуфинальные матчи запланированы на 8-9 июля, а грандиозный финал Клубного чемпионата мира состоится 13 июля на "Мет-Лайф Стэдиуме" в Нью-Джерси.

Расписание четвертьфиналов (время киевское)

Пятница, 4 июля:

Четвертьфинал 1 (22:00)

Суббота, 5 июля:

Четвертьфинал 2 (04:00)

Четвертьфинал 3 (19:00)

Четвертьфинал 4 (23:00)

Матчи 1/4 финала КЧМ будут комментировать Андрей Столярчук, Егор Джулай и Виталий Волочай.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 стартовал 15 июня и является первым в истории турниром в новом формате с 32 командами, который проходит по аналогии с классическим чемпионатом мира.

Ранее мы писали, что звезда "Реала" резко раскритиковал поля в США.

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