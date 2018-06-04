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Лунин признан лучшим игроком "Зари" в сезоне

НовостиСпорт    04.06.2018 - 13:23
Фото: Андрей Лунин (zarya-lugansk.com)
Фото: Андрей Лунин (zarya-lugansk.com)

Болельщики луганского клуба выбрали лучшего игрока команды

Болельщики луганской "Зари" признали вратаря команды Андрея Лунина лучшим игроком клуба по итогам сезона 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.

Второе место досталось полузащитнику Артему Громову, а замкнул тройку бразильский нападающий Юри.

Лунин в комментраии пресс-службе клуба поблагодарил болельщиков за признание.

"Большое спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает нашу команду. Болельщики для нас - это все. Мы играем для вас. Вы нас поддерживаете. Всем вам еще раз огромное спасибо!", - подчеркнул игрок.

В текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.

Отметим, активную борьбу за 19-летнего украинского вратаря ведет италянский "Наполи". По сообщениям СМИ, неаполитанский клуб сделал предложение "Зари" в размере 8 млн евро.

Ранее ообщалось, что переговоры по трансферу вели "Интер" и "Ливерпуль", а также "Ювентус", который видит украинца в качестве резервного голкипера. Андрей Лунин должен был конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах туринского клуба после ухода Джанлуиджи Буффона.

Напомним, "Заря" гарантировала себе участие в квалификационном раунде предстоящего розыгрыша Лиги Европы. 

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Теги публикации: Чемпионат Украины, Заря, УПЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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