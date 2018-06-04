Лунин признан лучшим игроком "Зари" в сезоне

Болельщики луганского клуба выбрали лучшего игрока команды

Болельщики луганской "Зари" признали вратаря команды Андрея Лунина лучшим игроком клуба по итогам сезона 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.

Второе место досталось полузащитнику Артему Громову, а замкнул тройку бразильский нападающий Юри.

Лунин в комментраии пресс-службе клуба поблагодарил болельщиков за признание.

"Большое спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает нашу команду. Болельщики для нас - это все. Мы играем для вас. Вы нас поддерживаете. Всем вам еще раз огромное спасибо!", - подчеркнул игрок.

Андрей Лунин: «Нам попросту не хватило набранных очков»https://t.co/Z99zq4h3mW pic.twitter.com/iMMP3amSkQ — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 4, 2018

В текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.

Отметим, активную борьбу за 19-летнего украинского вратаря ведет италянский "Наполи". По сообщениям СМИ, неаполитанский клуб сделал предложение "Зари" в размере 8 млн евро.

Ранее ообщалось, что переговоры по трансферу вели "Интер" и "Ливерпуль", а также "Ювентус", который видит украинца в качестве резервного голкипера. Андрей Лунин должен был конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах туринского клуба после ухода Джанлуиджи Буффона.

Напомним, "Заря" гарантировала себе участие в квалификационном раунде предстоящего розыгрыша Лиги Европы.