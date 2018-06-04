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Лунін визнаний кращим гравцем "Зорі" в сезоні

НовиниСпорт    04.06.2018 - 13:23
Фото: Андрій Лунін (zarya-lugansk.com)
Фото: Андрій Лунін (zarya-lugansk.com)

Вболівальники луганського клубу вибрали кращого гравця команди

Вболівальники луганської "Зорі" визнали воротаря команди Андрія Луніна кращим гравцем клубу за підсумками сезону 2017/18. Про це повідомляє прес-служба луганської команди.

Друге місце дісталося півзахиснику Артему Громову, а замкнув трійку бразильський нападник Юрі.

Лунін в комментраіі прес-службі клубу подякував уболівальникам за визнання.

"Велике дякую всім тим, хто підтримував і підтримує нашу команду. Вболівальники для нас - це все. Ми граємо для вас. Ви нас підтримуєте. Всім вам ще раз величезне дякую!", - підкреслив гравець.

У поточному сезоні голкіпер провів 36 матчів у складі "Зорі", в яких пропустив 54 м'ячі і 12 разів зберіг ворота сухими.

Зазначимо, активну боротьбу за 19-річного українського воротаря веде італянскій "Наполі". Згідно з повідомленнями ЗМІ, неаполітанський клуб зробив пропозицію "Зорі" в розмірі 8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що переговори по трансферу вели "Інтер" і "Ліверпуль", а також "Ювентус", який бачить українця в ролі резервного голкіпера. Андрій Лунін повинен був конкурувати з Войцехом Щенсним за місце в воротах туринського клубу після відходу Джанлуїджі Буффона.

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Теги публікації: Чемпионат Украины, Заря, УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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