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Лунін потрапив до елітної компанії з розкішним сейвом проти "Манчестер Сіті": відео

Фото: Андрій Лунін пропустив три м'ячі від "містян", але і рятував "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін став претендентом на авторство найкращого парируваного удару в перших чвертьфіналах Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

Українець провів 90 хвилин проти англійського "Манчестер Сіті". Голкіпер пропустив три м'ячі від "містян", але водночас виконав три сейви.

До підбірки УЄФА потрапив епізод першого тайму протистояння. Лунін у ближньому куті впорався з ударом Холанда фактично впритул після передачі Гвардіола. За звання сейву тижня український кіпер конкуруватиме з тріо інших воротарів.

Голкіпер дортмундської "Боруссії" Кобель ефектно зреагував на удар універсала "Атлетіко" з Мадрида Вітселя після передачі Грізманна. Він же в другому таймі розібрався з випадом Ліно. Натомість воротар ПСЖ Доннарумма зреагував на підступний удар вінгера "Барселони" Рафіньї, а кіпер "Атлетіко" Облак – на дальній постріл Матсена.

 

 

До слова, напередодні "Барселона" переграла ПСЖ на виїзді з дублем Рафіньї.

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АтлетікоРеалБоруссіяПСЖАндрій Лунін