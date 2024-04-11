RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунин попал в элитную компанию с роскошным сэйвом против "Манчестер Сити": видео

Фото: Андрей Лунин пропустил три мяча от "горожан", но и спасал "сливочных" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин стал претендентом на авторство лучшего парированного удара в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира.

Украинец провел 90 минут против английского "Манчестер Сити". Голкипер пропустил три мяча от "горожан", но в то же время выполнил три сэйва.

В подборку УЕФА попал эпизод первого тайма противостояния. Лунин в ближнем углу справился с ударом Холанда фактически в упор после передачи Гвардиола. За звание сэйва недели украинский кипер будет конкурировать с трио других вратарей.

Голкипер дортмундской "Боруссии" Кобель эффектно среагировал на удар универсала "Атлетико" из Мадрида Витселя после передачи Гризманна. Он же во втором тайме разобрался с выпадом Лино. Зато вратарь ПСЖ Доннарумма среагировал на коварный удар вингера "Барселоны" Рафиньи, а кипер "Атлетико" Облак – на дальний выстрел Матсена.

 

 

К слову, накануне "Барселона" обыграла ПСЖ на выезде с дублем Рафиньи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АтлетикоРеалБоруссияПСЖАндрей Лунин