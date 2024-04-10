ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: "Барселона" перестріляла ПСЖ, "Атлетіко" розібрався з "Боруссією"

Середа 10 квітня 2024 23:55
UA EN RU
Ліга чемпіонів: "Барселона" перестріляла ПСЖ, "Атлетіко" розібрався з "Боруссією" Фото: Антуан Грізманн і Ліно святкують гол "матрацників" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Другий день чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів 2023/24 ознаменувався перемогами представників іспанської Ла Ліги – мадридського "Атлетіко" та "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Атлетіко" – "Боруссія" Д – 2:1

Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 – Аллє, 81

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 – Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77

"Атлетіко" двічі забив до перерви. Активний старт дозволив "матрацникам" оформити швидкий гол. Пресинг мадридців змусив помилитися оборонця "Боруссії" Матсена, а Де Пауль влетів у штрафний та переграв голкіпера.

У середині тайму команді Дієго Сімеоне знову став у нагоді відбір на чужій половині. Мората поборовся і віддав Грізманну, той прокинув далі на вільного Ліно, а бразилець у два дотики поклав м'яч у кут. Шанси "джмелів" на позитивний загальний результат підвищив Аллє, який під кінець зустрічі точно пробив у ближній з кута штрафного.

Тим часом у Парижі головні події розгорнулися після перерви. Хоча "Барселона" повела під завісу першого тайму, коли Рафінья після невдалого виходу Доннарумми відправив м'яч у незахищені ворота. У відповідь ПСЖ завдав подвійного удару на старті другої половини.

Спершу Дембеле в атаці другим темпом хитнув оборонця і потужно пробив під поперечину, а потім Вітінья з меж штрафного завершив зразкову атаку парижан. "Барса" прийшла до тями в середині тайму. На 62-й хвилині Рафінья у дотик елегантно замкнув закидання Педрі. А згодом Крістенсен головою пробив повз кіпера та приніс каталонцям перемогу.

До слова, напередодні "Реал" розписав результативну нічию з "Манчестер Сіті" після помилки Луніна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атлетіко Барселона Боруссія ПСЖ Ліга чемпіонів
NEWS
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми