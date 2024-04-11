Лунин попал в элитную компанию с роскошным сэйвом против "Манчестер Сити": видео
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин стал претендентом на авторство лучшего парированного удара в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира.
Украинец провел 90 минут против английского "Манчестер Сити". Голкипер пропустил три мяча от "горожан", но в то же время выполнил три сэйва.
В подборку УЕФА попал эпизод первого тайма противостояния. Лунин в ближнем углу справился с ударом Холанда фактически в упор после передачи Гвардиола. За звание сэйва недели украинский кипер будет конкурировать с трио других вратарей.
Голкипер дортмундской "Боруссии" Кобель эффектно среагировал на удар универсала "Атлетико" из Мадрида Витселя после передачи Гризманна. Он же во втором тайме разобрался с выпадом Лино. Зато вратарь ПСЖ Доннарумма среагировал на коварный удар вингера "Барселоны" Рафиньи, а кипер "Атлетико" Облак – на дальний выстрел Матсена.
К слову, накануне "Барселона" обыграла ПСЖ на выезде с дублем Рафиньи.
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