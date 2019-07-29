Лунин попал в заявку "Реала" на товарищеский турнир

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в список футболистов, вызванных на товарищеский турнир Audi Cup. Заявка команды была опубликована на официальной странице мадридского клуба в Twitter.

Также среди вратарей Кейлор Навас и Диего Альтубе.

Основной вратарь команды Тибо Куртуа не попал в заявку из-за травмы голеностопа. Отмечается, что в данный момент неизвестно, сколько времени займет восстановление игрока. Однако он может пропустить стартовый матч чемпионата Испании.

Официально новый сезон Реал откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Сельте.

Двухдневный футбольный турнир Audi Cup пройдет в Германии с 30 по 31 июля 2019 года. Кроме мадридского клуба, участие в нем примут "Тоттенхэм", "Бавария" и "Фенербахче".

Напомним, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил обеспокоенность травмами игроков.