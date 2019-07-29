Лунін потрапив до заявки "Реала" на товариський турнір

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив в список футболістів, викликаних на товариський турнір Audi Cup. Заявка команди була опублікована на офіційній сторінці мадридського клубу в Twitter.

Також серед воротарів Кейлор Навас і Дієго Альтубе.

Основний воротар команди Тібо Куртуа не потрапив в заявку через травму гомілкостопа. Зазначається, що в даний момент невідомо, скільки часу займе відновлення гравця. Однак він може пропустити стартовий матч чемпіонату Іспанії.

Офіційно новий сезон "Реал" відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельта".

Дводенний футбольний турнір Audi Cup пройде в Німеччині з 30 по 31 липня 2019 року. Крім мадридського клубу, участь у ньому візьмуть "Тоттенгем", "Баварія" і "Фенербахче".

Нагадаємо, головний тренер "Реала" Зінедін Зідан висловив стурбованість травмами гравців.