Лунин включен в заявку "Реала" на спарринг с "Зальцбургом"

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на товарищеский матч против "РБ Зальцбург". Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Также в списке есть и два других голкипера - Кейлор Навас и Тибо Куртуа, который восстановился после травмы голеностопа. Всего в заявке 20 футболистов.

Игра состоится сегодня, 7 августа, в 20:00 в Австрии.

Напомним, ранее Лунин попал в список 24 футболистов, вызванных на двухдневный товарищеский турнир Audi Cup. Украинец появился лишь в матче против "Фенербахче" (5:3) во втором тайме и пропустил один гол.

"Реал" намерен отдать украинского вратаря в аренду для получения игровой практики. Сообщалось, что интерес к Лунину проявляет "Вальядолид", который в прошлом сезоне финишировал на 16 позиции Примеры.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.