Лунін включений у заявку "Реала" на спаринг із "Зальцбургом"

Український воротар Андрій Лунін потрапив в заявку "Реала" на товариський матч проти "РБ Зальцбург". Про це повідомляється на сайті мадридського клубу.

Також в списку є і два інших голкіпери - Кейлор Навас і Тібо Куртуа, який відновився після травми голеностопа. Всього в заявці 20 футболістів.

Гра відбудеться сьогодні, 7 серпня, о 20:00 в Австрії.

Нагадаємо, раніше Лунін потрапив в список 24 футболістів, викликаних на дводенний товариський турнір Audi Cup. Українець з'явився лише в матчі проти "Фенербахче" (5:3) у другому таймі і пропустив один гол.

"Реал" має намір віддати українського воротаря в оренду для отримання ігрової практики. Повідомлялось, що інтерес до Луніна проявляє "Вальядолід", який минулого сезону фінішував на 16 позиції Прімери.

Минулого сезону Андрій виступав на правах оренди за "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.