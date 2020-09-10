Лунин показал свои тренировки в "Реале"

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин после возвращения из национальной сборной Украины приступил к тренировкам с командой. Украинец в составе "сливочных" готовится к новому сезону чемпионата Испании.

Видео с первой тренировки вратарь обнародовал в своем Instagram.

Лунин во время занятия совершил несколько блестящих сейвов после ударов своих одноклубников.

Также вратарь выложил совместное фото со звездными футболистами мадридского клуба.

"Победители", - подписал фото Лунин.

Ожидается, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин останется в мадридском клубе и будет дублером бельгийца Тибо Куртуа.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года. Мадридский клуб сразу отправил голкипера за игровой практикой в "Леганес", где он весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв всего 5 матчей.

Первую половину прошлого сезона украинец провел в "Вальядолиде", но также не получал должного игрового времени. Из-за этого "Реал" в середине января отправил его в "Овьедо".