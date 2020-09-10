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Лунін показав свої тренування у "Реалі"

Автор: Вера Олейник

Український футболіст готується до нового сезону Ла Ліги

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін після повернення з національної збірної України приступив до тренувань з командою. Українець в складі "вершкових" готується до нового сезону чемпіонату Іспанії.

Відео з першого тренування воротар оприлюднив у своєму Instagram.

Лунін під час заняття зробив кілька блискучих сейвів після ударів своїх одноклубників.

Також воротар виклав спільне фото із зірковими футболістами мадридського клубу.

"Переможці", - підписав фото Лунін.

Очікується, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін залишиться в мадридському клубі і буде дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року. Мадридський клуб одразу відправив голкіпера за ігровою практикою в "Леганес", де він весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.

Першу половину минулого сезону українець провів у "Вальядоліді", але також не отримував належного ігрового часу. Через це "Реал" в середині січня відправив його в "Ов'єдо".

Прогноз погоди
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