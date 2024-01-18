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Лунін отримав спокусливу пропозицію від "Реала": медіа розкрило варіанти українця

Фото: Андрій Лунін матиме можливість конкурувати з Тібо Куртуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Керівництво мадридського "Реала" готове залишити в команді голкіпера збірної України Андрія Луніна на тривалий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Debate.

24-річний воротар матиме можливість підписати контракт із "вершковими" до 2030 року. Чинний договір українця розрахований до літа 2025-го.

Королівський клуб нібито вірить у здатність Луніна стати основним кіпером мадридців у майбутньому. Український воротар загалом прихильно ставиться до ідеї продовжити перебування на "Сантьяго Бернабеу". У сезоні 2023/24 він відчув, що його цінують у клубі, тож візьме час на роздуми щодо нового контракту.

Лунін наразі веде боротьбу за роль "першого номера" до кінця сезону з іспанцем Кепою Аррісабалагою. Обидва отримали шанс бути основним, оскільки Тібо Куртуа вибув на весь сезон із важкою травмою. Якщо українець не продовжить угоду з "Реалом", то влітку мадридці спробують його продати.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 28 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін