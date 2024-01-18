Лунин получил соблазнительное предложение от "Реала": медиа раскрыло варианты украинца

24-летний вратарь сможет подписать контракт со "сливочными" до 2030 года. Действующий договор украинца рассчитан до лета 2025-го.

Королевский клуб якобы верит в способность Лунина стать основным кипером мадридцев в будущем. Украинский вратарь в целом благосклонно относится к идее продлить пребывание на "Сантьяго Бернабеу". В сезоне 2023/24 он почувствовал, что его ценят в клубе, и возьмет время на размышления о новом контракте.

Лунин в данный момент ведет борьбу за роль "первого номера" до конца сезона с испанцем Кепой Аррисабалагой. Оба получили шанс быть основным, поскольку Тибо Куртуа выбыл на весь сезон с тяжелой травмой. Если украинец не продлит соглашение с "Реалом", то летом мадридцы попытаются его продать.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.