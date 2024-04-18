Лунін отримав пропозицію про новий контракт після феєрії з "Манчестер Сіті"

Функціонер спустися у роздягальню "вершкових", щоб привітати команду з перемогою. Там він наполіг на продовженні контракту з голкіпером збірної України.

Перес особисто привітав Луніна з чудовим виступом проти "містян". На думку президента "Реала", українець повністю підтвердив наявність рівня для виступів за мадридців. Функціонер поділився з оточенням намірами негайно продовжити контракт із воротарем.

Лунін у виїзному поєдинку з "Манчестер Сіті" виконав 8 сейвів і дозволив "вершковим" звести матч унічию (1:1). У додатковий час команди не забивали, тож справа перейшла до серії пенальті. Там українець взяв удари Сілви та Ковачіча.

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 44 матчі в усіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.