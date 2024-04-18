Лунин получил предложение о новом контракте после феерии с "Манчестер Сити"

Функционер спуститься в раздевалку "сливочных", чтобы поздравить команду с победой. Там он настоял на продлении контракта с голкипером сборной Украины.

Перес лично поздравил Лунина с отличным выступлением против "горожан". По мнению президента "Реала", украинец полностью подтвердил наличие уровня для выступлений за мадридцев. Функционер поделился с окружающими намерениями немедленно продлить контракт с вратарем.

Лунин в выездном поединке с "Манчестер Сити" выполнил 8 сейвов и позволил "сливочным" свести матч вничью (1:1). В дополнительное время команды не забивали, поэтому дело перешло в серию пенальти. Там украинец взял удары Силвы и Ковачича.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.