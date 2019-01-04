Главный тренер "Леганеса" хочет оставить Лунина в команде

Фото: Андрей Лунин (twitter.com/cdleganes)

Наставник не собирается отпускать украинца

Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино заявил, что хочет оставить в команде украинского вратаря Андрея Лунина, контракт которого принадлежит мадридскому "Реалу". Слова аргентинца приводит Mundo Deportivo.

"Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Думаю, у нас есть два хороших вратаря, но эта позиция все равно нуждается в усилении. Мы извлекаем выгоду от того факта, что "Реал" вложил деньги в этого игрока, но мы думаем о лучшем для команды, оставить все стороны довольными сложно.

Лунин счастлив в "Леганесе", он здесь взрослеет. Мы в него вкладываем деньги и много работы, чтобы он ближе познакомился с чемпионатом, языком, полями, стилями. Это все шаги вперед в его карьере, "Леганес" очень помогает ему в этом", - сказал Пеллегрино.

Ранее сообщалось, что после ухода из команды голкипера Йона Серантеса "Леганес" намерен до 9 января подписать нового вратаря.

Напомним, "Реал" рассчитывает на Лунина в следующем сезоне.