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Лунін відправиться з "Реалом" в передсезонний тур

Новини » Спорт    03.07.2019 - 16:23
Лунін відправиться з "Реалом" в передсезонний тур
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Зідан буде готуватися до сезону з чотирма воротарями

Воротар збірної України Андрій Лунін буде готуватися до сезону 2019/20 у складі мадридського "Реала". Про це у Twitter інформує El partidazo de COPE.

Крім Луніна з голкіперів в передсезонний тур Північною Америкою вирушать Тібо Куртуа, Кейлор Наваас і Люка Зідан.

"Реал" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів проведе матчі проти "Баварії" (21 липня), "Арсеналу" (24 липня) і "Атлетіко" (27 липня).

Зазначимо, 30 червня офіційно сплив термін орендної угоди між мадридським клубом та "Леганесом" щодо  Луніна. З 1 липня наш голкіпер знову офіційно вважається гравцем команди Зінедіна Зідана.

Утім, його найближче майбутнє на "Сантьяго Бернабеу" поки що залишається невідомим.

Нагадаємо, головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно заявив, що хоче залишити в команді українського воротаря Андрія Луніна.

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