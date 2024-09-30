Лунін готується до Ліги чемпіонів: у конкурента українського голкіпера чергові проблеми

Чемпіон Іспанії у неділю, 29 вересня, провів важке Мадридське дербі проти "Атлетіко", втративши перемогу у компенсований час (1:1). Після гри тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомив, що з головним воротарем команди – Тібо Куртуа – не все гаразд.

"У Куртуа проблеми з м’язами. Його стан здоров'я невдовзі оцінять", – заявив італійський фахівець. Таким чином, несподіваний шанс зіграти у Лізі чемпіонів може отримати Лунін, який ще не провів жодної хвилини у поточному сезоні. Якщо пошкодження Куртуа підтвердиться, українець може зіграти 2 жовтня проти французького "Лілля".

У нинішньому сезоні бельгійський голкіпер провів усі 10 матчів "Реала" в основному складі, в яких пропустив 7 голів та 4 рази залишав свої ворота "сухими". Натомість Лунін поки ще не виходив на футбольне поле.

Лунін у єврокубках: що відомо

Українець у "Реалі" вже сьомий рік, але його статистика у євротурнірах наразі дуже скромна. Він провів у ЛЧ лише 10 матчів, 8 з яких припадають на сезон 2023/24. Тоді через травму Куртуа саме Лунін став першим номером "вершкових".

У минулому розіграші головного клубного турніру український голкіпер у 8-ми поєдинках пропустив 10 голів. У двох іграх він зберіг свої ворота "сухими". У єврокубковій статистиці Луніна є ще 6 матчів у Лізі Європи за "Зорю" у сезоні 2017/18. У них голкіпер пропустив 9 голів та один поєдинок зіграв на "нуль".

Тож загалом у континентальних клубних змаганнях українець провів 18 ігор, пропустивши 25 голів. Він є володарем чотирьох європейських титулів – двічі переможець Ліги чемпіонів (сезони 2021/22, 2023/24) та стільки ж – володар Суперкубка УЄФА (2022, 2024).