Лунин готовится к Лиге чемпионов: у конкурента украинского голкипера очередные проблемы

Чемпион Испании в воскресенье, 29 сентября, провел тяжелое Мадридское дерби против "Атлетико", потеряв победу в компенсированное время (1:1). После игры тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщил, что с главным вратарем команды – Тибо Куртуа – не все хорошо.

"У Куртуа проблемы с мышцами. Его состояние здоровья вскоре оценят", – заявил итальянский специалист. Таким образом, неожиданный шанс сыграть в Лиге чемпионов может получить Лунин, еще не проведший ни одной минуты в текущем сезоне. Если повреждение Куртуа подтвердится, украинец может сыграть 2 октября против французского "Лилля".

В нынешнем сезоне бельгийский голкипер провел все 10 матчей "Реала" в основном составе, в которых пропустил 7 голов и 4 раза оставлял свои ворота "сухими". Лунин пока еще не выходил на футбольное поле.

Лунин в еврокубках: что известно

Украинец в "Реале" уже седьмой год, но его статистика в евротурнирах очень скромна. Он провел в ЛЧ только 10 матчей, 8 из которых приходятся на сезон 2023/24. Тогда из-за травмы Куртуа именно Лунин стал первым номером "сливочных".

В прошлом розыгрыше главного клубного турнира украинский голкипер в 8-ми поединках пропустил 10 голов. В двух играх он сохранил свои ворота "сухими". В еврокубковой статистике Лунина есть еще 6 матчей в Лиге Европы за "Зарю" в сезоне 2017/18. В них голкипер пропустил 9 голов и один поединок сыграл на "ноль".

Всего в континентальных клубных соревнованиях украинец провел 18 игр, пропустив 25 голов. Он является обладателем четырех европейских титулов – дважды победитель Лиги чемпионов (сезоны 2021/22, 2023/24) и столько же – обладатель Суперкубка УЕФА (2022, 2024).