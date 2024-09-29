Лунін і ще два українці ізнались, де гратимуть на клубному ЧС-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Турнір пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року в США. На ньому зіграють 32 команди – представники шести регіональних конфедерацій. ФІФА назвала 12 стадіонів у 11 містах, де відбудуться матчі. Фінал пройде 13 липня у Нью-Джерсі на "Метлайф Стедіум".

Стадіони клубного ЧС-2025

"Роуз Бовл Стедіум" (Лос-Анджелес) – 88,5 тисяч глядачів

"Метлайф Стедіум" (Нью-Джерсі) – 82,5 тисяч

"Мерседес-Бенц Стедіум" (Атланта) – 75 тисяч

"Бенк оф Америка Стедіум" (Шарлотт) – 75 тисяч

"Лумен Філд" (Сіетл) – 69 тисяч

"Лінкольн Файненшл Філд" (Філадельфія) – 69 тисяч

"Хард Рок Стедіум" (Маямі) – 65 тисяч

"Кемпінг Вордл Стедіум" (Орландо) – 65 тисяч

"Геодіс Парк" (Нешвілл) – 30 тисяч

"ТКЛ Стедіум" (Цинциннаті) – 26 тисяч

"Орландо Сіті" (Орландо) – 25 тисяч

"Ауді Філд" (Вашингтон) – 20 тисяч

Фото: На "Метлайф Стедіум" у Нью-Джерсі зіграють фінал (fifa.com)

Клубний ЧС-2025: що відомо

Наразі визначилися 30 з 32-х учасників чемпіонату. Останні дві вакансії заповнять переможець південноамериканського Кубка Лібертадорес та чемпіон МЛС поточного сезону. Останній буде на Мундіалі представником країни-організатора.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких три, де грають українці: мадридський "Реал", лісабонська "Бенфіка" та лондонський "Челсі". Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях мав лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.