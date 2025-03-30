Лунін двічі пропустив від аутсайдера: чи довірить Ачелотті українцю кубковий півфінал

На матч проти "Леганеса", який йшов 18-м у таблиці Ла Ліги, Лунін вийшов у стартовому складі "Реала", оскільки основний голкіпер команди Тібо Куртуа не був включений у заявку через травму.

На 32-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Вже в наступній атаці Лунін пропустив – Дієго Гарсія скористався передачею партнера і відправив м'яч у порожні ворота. Перед перервою "Реал" пропустив вдруге: українець не зміг відбити удар Дані Раби – 1:2.

У другому таймі мадридці не дали суперникам шансів збільшити перевагу, а самі зуміли переломити хід гри. Завдяки голам Джуда Беллінгема та Мбаппе "Реал" здобув вольову перемогу – 3:2. Після гри представники "Леганеса" поскаржилися на суддівство. Зокрема на призначення 11-метрового у власні ворота, непризначення пенальті в бік "Реала" за фол Беллінгема та вказали на сумнівність штрафного, з якого Мбаппе оформив переможний гол.

"Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги. Граючи добре, організовано позаду, не пропускаючи голів", – так прокоментував претензії суперників Лунін.

Зазначимо, що українець отримав доволі низькі оцінки за матч проти "Леганеса". Статистично-аналітичні портали WhoScored та Sofascore поставили йому – 6,1 і 6,8 відповідно. Особливу увагу приділяють тому факту, що українець пропустив 2 голи з 4-х ударів суперника в площину воріт.

Наступний матч "Реал" проведе у вівторок, 1 квітня. Це буде зустріч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада". У першому матчі на виїзді "вершкові" перемогли – 1:0 за блискучої гри українця у воротах. Кубок Іспанії – турнір, де за рішенням тренера "Реала" Карло Анчелотті ворота захищає Лунін.

Ще напередодні зустрічі з "Леганесом" італієць підтвердив, що в Кубку зіграє український воротар. Втім, після невпевненої гри дублера Куртуа, іспанські ЗМІ припускають, що Анчелотті може змінити рішення.