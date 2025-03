"Він викладається на повну". Як оцінили Довбика в Італії після переможного голу за "Рому" (відео)

Довбик відзначився голом у другому поспіль матчі за "Рому". Цього разу він став автором єдиного м'яча у поєдинку 30-го туру Серії А проти "Лечче" (1:0).

Перед міжнародною паузою Довбик забив свій 10-й гол у чемпіонаті Італії, вразивши ворота "Кальярі". Поєдинок з "Лечче" українець розпочав у стартовому складі. На 67-й хвилині він завдав першого удару у площину воріт, однак голкіпер суперників парирував м'яч ногою. Вже за хвилину Довбик головою скинув м'яч після подачі з кутового, і Джанлука Манчіні відправив його у сітку. Проте арбітр скасував гол через офсайд.

Попри це, Довбик усе ж зумів принести перемогу "Ромі". На 80-й хвилині нападник у штрафному майданчику майстерно прибрав захисників, і пробив низом точно у ближній кут – 1:0.

На 84-й хвилині наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі замінив українця. Матч так і завершився мінімальним успіхом "Роми". А український форвард був названий найкращим гравцем поєдинку за версією Серії А.

Artem Dovbyk is the Panini Player of the Match for #LecceRoma! pic.twitter.com/Ok3vpFiSPz