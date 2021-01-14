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"Бавария" в третий раз вылетела из Кубка Германии от клуба второй лиги

Киль, Четверг 14 января 2021 09:21
"Бавария" в третий раз вылетела из Кубка Германии от клуба второй лиги
Фото: "Хольштайн" - "Бавария" (fcbayern.com)
Автор: Вера Олейник

Мюнхенская "Бавария" сенсационно проиграла одному из лидеров второй Бундеслиги "Хольштайну" в матче 1/16 финала Кубка Германии. Игра, проходившая в Киле на стадионе "Хольштад-Штадион", завершилась в основное и дополнительное время вничью 2:2, а в серии пенальти оказались сильнее хозяева - 6:5.

В составе гостей забивали Серж Гнабри и Лерой Сане. У хозяев отличились Фин Бартельс и Хауке Валь. В серии послематчевых пенальти обе команды реализовали по пять попыток, однако затем все решил промах испанского полузащитника мюнхенцев Марка Рока.

На следующей стадии турнира "Хольштайн" встретится дома с другим представителем второго дивизиона "Дармштадтом". Матч ориентировочно запланирован на 3 февраля.

Непосредственно в серии послематчевых пенальти "Бавария" потерпела поражение от клуба из второго по силе дивизиона второй раз в истории. Впервые это случилось в 2000 году против "Магдебурга". В целом же "Хольштайн" стал третьим клубом из второй Бундеслиги, которому удалось остановить мюнхенцев в Кубке страны. 17 лет назад это также сделала "Алеманния" на стадии 1/4 финала.

Мюнхенский клуб является самым титулованным клубом Германии. В прошлом сезоне подопечные Ханса-Дитера Флика стали обладателями Кубка Германии, чемпионами страны и победителями Лиги чемпионов.

Напомним, "Бавария" обошла мадридский "Реал" и вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.

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