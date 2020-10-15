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Лунин близок к дебюту за "Реал"

Мадрид, Четверг 15 октября 2020 13:01
Лунин близок к дебюту за "Реал"
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)
Автор: Вера Олейник

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может принять участие в матче 6 тура чемпионата Испании против "Кадиса". Украинский вратарь подменит Тибо Куртуа, который на днях восстановился после травмы.

Об этом пишет AS.

Основной голкипер досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за проблем с поясничной мышцей. После возвращения в мадридский клуб он уже провел тренировку, но главный тренер команды Зинедин Зидан хочет поберечь бельгийца к матчу Лиги чемпионов против "Шахтера" и встрече 7 тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Вместе с тем Зидан и тренер вратарей Роберто Васкес впечатлены работой 21-летнего украинском на тренировках.

Напомним, Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины накануне товарищеского матча с Францией.

Повторный тест дал отрицательный результат.

Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года, но так и не сыграл за основную команду в официальном матче. Игровую практику украинец получал, выступая на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

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