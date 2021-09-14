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Лукьяновское СИЗО могут перепрофилировать в гостиницу, - Малюська

Автор: Олег Черныш

Лукьяновское СИЗО (Следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте. Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.

Напомним, в марте Малюська говорил, что при оптимистическом сценарии Лукьяновское СИЗО могут перенести за черту Киева через два года.

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Лукьяновское СИЗОДенис Малюська