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Лук'янівське СІЗО можуть перепрофілювати в готель, - Малюська

Автор: Олег Черниш

Лук'янівське СІЗО (слідчий ізолятор) в Києві можуть перепрофілювати в готель. Відповідно, заарештованих переведуть в інші місця утримання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці.

"Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься більше двох тисяч осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що відносно цього СІЗО мова буде йти про заморожування і зміну призначення тільки його частини. Інша частина ізолятора найближчі років 5-6 ще перебуватиме на місці. Малюська додав, що спочатку закриють найстаріший 200-річний корпус - так званий "Катька".

"Ми планували зробити там готель, швидше за все", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у березні Малюська говорив, що за оптимістичного сценарію Лук'янівське СІЗО можуть перенести за межу Києва через два роки.

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Лукьяновское СИЗОДенис Малюська