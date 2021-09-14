ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукьяновское СИЗО могут перепрофилировать в гостиницу, - Малюська

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 12:53
Лукьяновское СИЗО могут перепрофилировать в гостиницу, - Малюська Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Лукьяновское СИЗО (Следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте. Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.

Напомним, в марте Малюська говорил, что при оптимистическом сценарии Лукьяновское СИЗО могут перенести за черту Киева через два года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лукьяновское СИЗО Денис Малюська
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке