"Луки" з жакетами, які варто повторити цієї осені: вибір Осадчої та Бєлєнь

Катя Осадча

Телеведуча і багатодітна мама показала трендовий осінній образ.

Піджак

Ключовим елементом є сірий піджак у стилі оверсайз. Він виконаний з м'якої, ймовірно, вовняної або твідової тканини, що робить його затишним і ідеальним для прохолодної погоди. Великий, вільний крій надає образу розслабленості та відповідає сучасним модним тенденціям.

Светр

Під піджаком Катерина носить теплий сірий светр із круглим вирізом. Цей елемент створює гармонійний монохромний верх у сірій гамі.

Штани

Образ доповнюють чорні широкі штани, які створюють контраст із сірим верхом. Штани вільного крою, які зараз дуже актуальні. Вони забезпечують комфорт і створюють елегантний силует.

Взуття

На ногах - чорні лофери на масивній підошві. Цей вибір взуття підтримує загальну розслабленість і надає невелику нотку стріт-стайлу.

Сумка

Велика, містка шкіряна сумка рудого відтінку. Цей теплий відтінок - єдиний яскравий елемент у луці - він "зігріває" сіро-чорну палітру і робить образ більш виразним.

Прикраси

Катерина вибрала довгий золотистий ланцюжок з великим кулоном. Це трендовий, індивідуальний акцент, що привертає увагу до зони декольте.

Окуляри

Масивні сонцезахисні окуляри завершують образ, надаючи йому загадковості та шику.

Катя Осадча показала, як носити піджак восени (скриншот)

Інна Бєлєнь

Жакет

Інна обрала масивний оверсайз-жакет класичного чорного кольору. Жакет має чіткі плечі та двобортну застібку. Його довжина прикриває стегна, що дає змогу носити його як мінісукню або верхній одяг.

Ремінь

Для структурування силуету Інна використала тонкий чорний ремінець, яким підперезала жакет на талії. Це класичний стилістичний прийом, що перетворює об'ємний жакет на жіночу сукню-пальто, підкреслюючи талію.

Сукня

Під жакетом видно короткий елемент одягу - мінісукню темно-бордового кольору.

Колготки

Щільні чорні колготки, які візуально подовжують ноги та забезпечують тепло для осіннього виходу.

Чоботи

Високі чорні чоботи-труби на плоскій або невеликій масивній підошві. Вони закінчуються під коліном, створюючи "розрив" між ними та подолом сукні та жакета, що додає динаміки.

Сумка

Інна тримає невелику стьобану сумку на ланцюжку з чорної шкіри.

Дармовис

На сумці закріплений милий брелок у вигляді Лабубу, який додає грайливості, це - несподіваний акцент до серйозного лука.

Інна Бєлєнь (скриншот)