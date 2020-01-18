Лукашев: закон об образовании не реализуют без необходимого финансирования

Закон о полном общем среднем образовании не заработает полноценно без надлежащего финансирования. Об этом во время брифинга в Верховной Раде рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев, передает РБК-Украина.

"Верховная Рада во втором чтении приняла закон о полном общем среднем образовании. Безусловно, это – результат титанической работы по подготовке этого документа. Но все эти идеи, которые введены в законе и направлены на повышение эффективности образовательного процесса, требуют надлежащего финансирования", – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил о том, что постановление Кабмина №822 было приостановлено на год, а это значит, что повышение заработной платы для педагогов отсрочено на столько же.

"Сельские учителя не получают 4000 долларов, как это было обещано. Учителя не могут вообще прокормить себя. О каком уровне, о каком качестве образования в сельских школах может идти речь, когда учитель голодный? Чему он научит детей?" – спросил политик.

По словам Лукашева, в Луганской области образование страдает не только из-за нехватки финансирования, но и из-за инфраструктуры.

"80 километров в день преодолевают дети-первоклассники, чтобы добраться до школы и вернуться домой. А вы знаете, какие на Луганщине дороги? Школьные автобусы ломаются и не выдерживают нагрузки, необходимо уже школьные вертолеты закупать", – добавил нардеп.

Политик отметил, что насущные проблемы педагогов и школьников надо решать в первую очередь.

"Премьер Гончарук говорил, что образование – первое, на чем сосредоточится новое правительство. Но мы видим, что законы и постановления, которые мы принимаем, не работают без денег. Об этом надо думать, а не о повышении заработной платы чиновников. Тем более тогда, когда Смелянский, Коболев зарабатывают миллионы в сутки, а учителя – копейки", – подытожил.