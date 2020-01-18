Лукашев: закон про освіту не реалізують без необхідного фінансування

Закон про повну загальну середню освіту не запрацює повноцінно без належного фінансування. Про це під час брифінгу у Верховній Раді розповів народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Лукашев, передає РБК-Україна.

"Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про повну загальну середню освіту. Безумовно, це результат титанічної роботи по підготовці цього документа. Але всі ці ідеї, які введені в законі і спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу, вимагають належного фінансування", - підкреслив парламентарій.

Він нагадав про те, що постанова Кабміну №822 була призупинена на рік, а це означає, що підвищення заробітної плати для освітян відстрочено на стільки ж.

"Сільські вчителі не отримують 4000 доларів, як це було обіцяно. Вчителі не можуть взагалі прогодувати себе. Про який рівень, про яку якість освіти в сільських школах може йти мова, коли вчитель голодний? Чому він навчить дітей?" – запитав політик.

За словами Лукашева, в Луганській області освіта страждає не лише через брак фінансування, але й через інфраструктуру.

"80 кілометрів в день долають діти-першокласники, щоб дістатися до школи і повернутися додому. А ви знаєте, які на Луганщині дороги? Шкільні автобуси ламаються і не витримують навантаження, необхідно вже шкільні вертольоти закуповувати", – додав нардеп.

Політик зазначив, що нагальні проблеми освітян і школярів треба вирішувати в першу чергу.

"Прем'єр Гончарук говорив, що освіта – перше, на чому зосередиться новий уряд. Але ми бачимо, що закони і постанови, які ми приймаємо, не працюють без грошей. Про це треба думати, а не про підвищення заробітної плати чиновників. Тим більше тоді, коли Смілянський, Коболєв заробляють мільйони на добу, а вчителі – копійки", – підсумував.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту". За нього проголосували 327 парламентарів.

Необхідність прийняття закону обумовлюється потребою у нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" у 2017 році.