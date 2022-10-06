Лукашенко привиделась угроза ядерного удара с территории Польши
Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже "договорилась" с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко, которое приводит "РИА-Новости".
"Они (власти Польши - ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет", - заявил Лукашенко.
При этом диктатор добавил, что вопрос возможного размещения ядерного оружия в Польше он уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.
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