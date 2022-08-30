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Лукашенко жалеет, что не забрал у народа право избирать президента

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко уже якобы "наелся президентства" и жалеет, что не забрал у народа право избирать президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с представителями политических партий.

"Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента - это всегда будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае, все-таки политика и партийная деятельность - это тоже профессиональная работа", - отметил он.

По его словам, 7,5 млн избирателей в Беларуси недостаточно осознанно погружены в политические процессы.

"Я побоялся того, что вот право у народа отберем… Пережили бы это, но спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам… Второй нюанс был в том, что начнут меня обвинять в том, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло… Я уже наелся президентства", - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко также выступил с угрозами ликвидировать партии в Беларуси, если они откажутся от "партнерства" с властью.

До этого он выдвинул свою версию того, почему Россия напала на Украину из Беларуси.

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Александр ЛукашенкоБеларусь