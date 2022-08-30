Лукашенко жалеет, что не забрал у народа право избирать президента

"Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента - это всегда будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае, все-таки политика и партийная деятельность - это тоже профессиональная работа", - отметил он.

По его словам, 7,5 млн избирателей в Беларуси недостаточно осознанно погружены в политические процессы.

"Я побоялся того, что вот право у народа отберем… Пережили бы это, но спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам… Второй нюанс был в том, что начнут меня обвинять в том, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло… Я уже наелся президентства", - добавил Лукашенко.