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Лукашенко о земельной реформе в Украине: зачем нам повторять чужие ошибки

Минск, Вторник 04 августа 2020 14:31
Лукашенко о земельной реформе в Украине: зачем нам повторять чужие ошибки
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко считает, что в земельной реформе нет никакой необходимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель. Веками для Беларуси, по его словам, сельское хозяйство являлось визитной карточкой страны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БелТА.

Лукашенко считает, что в земельной реформе нет никакой необходимости.

"Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?", - заявил он.

Напомним, в начале мая Конституционный суд Украине получил представление об отмене закона о рынке земли от депутатов "Батькивщины" и членов депутатской группы "За будущее", они тоже считают, что новый закон не соответствует Конституции.

Закон о рынке земли был принят 31 марта 2020 года, согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.

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Новости Украины Александр Лукашенкоземельная реформа
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