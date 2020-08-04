ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко про земельну реформу в Україні: навіщо нам повторювати чужі помилки

Мінськ, Вівторок 04 серпня 2020 14:31
Лукашенко про земельну реформу в Україні: навіщо нам повторювати чужі помилки
Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко вважає, що в земельній реформі немає ніякої необхідності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував земельну реформу в Україні і заявив, що не бачить необхідності в приватизації земель. Століттями для Білорусі, за його словами, сільське господарство було візитною карткою країни.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національному збору, передає БелТА.

Лукашенко вважає, що в земельній реформі немає ніякої необхідності.

"Будь-кому пропонується оренда. Іди, працюй. А різати землю на шматки і роздавати окремим ділкам за безцінь ніхто не дасть. Подивіться на Україну з їх земельним законом. Навіщо нам повторювати чужі помилки, породжувати нелегальний ринок землі і ростити кримінал?", - заявив він.

Нагадаємо, на початку травня Конституційний суд України отримав подання про скасування закону про ринок землі від депутатів "Батьківщини" і членів депутатської групи "За майбутнє", вони теж вважають, що новий закон не відповідає Конституції.

Закон про ринок землі був прийнятий 31 березня 2020 року, згідно з документом, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр Лукашенкоземельна реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся