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Лукашенко: Зеленскому уже пора научится вести себя дипломатично

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Уже пора научиться вести себя дипломатично", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Напомним, после этой встречи Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече. Он сказал, что готов встретиться в Москве.

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения... Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин предлагал украинской стороне помощь в восстановлении Донбасса. Но официальный Киев отказался от этого.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир Зеленский
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