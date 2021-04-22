Лукашенко: Зеленскому уже пора научится вести себя дипломатично

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".

Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

"Уже пора научиться вести себя дипломатично", - сказал Лукашенко.

Напомним, после этой встречи Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече. Он сказал, что готов встретиться в Москве.

"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения... Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин предлагал украинской стороне помощь в восстановлении Донбасса. Но официальный Киев отказался от этого.